2020-01-15T21:02:41+03:00
Дом. Семья

В Красном Селе водители заметили переходящих через дорогу уток, нарушивших ПДД

Горожане шутят, что вереница птиц поленилась дойти до ближайшей «зебры»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Утки слегка задержали водителей и перешли дорогу там, где им вздумалось. Фото: vk.com/krasnoe_seloУтки слегка задержали водителей и перешли дорогу там, где им вздумалось. Фото: vk.com/krasnoe_selo
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Водители в Красном Селе заметили смелых уток, решивших перейти через дорогу, нарушив ПДД. Фотографию отчаянной вереницы птиц опубликовала в Сети очевидец.

- Будьте аккуратнее! У Безымянного озера утки переходят дорогу вне пешеходного перехода, - шутит девушка Ольга в сообществе «Транспортный коллапс, Красное Село» во «Вконтакте».

Женщине тут же посоветовали, что уткам надо было выкрикнуть о «зебре», которая находится в двухстах метрах от места события. Впрочем, птицы и так спокойно перешли проезжую часть благодаря притормозившим вежливым водителям. Местные жители соревнуются в остроумии и пишут, что на дороге стоит быть особо внимательным, поскольку уток у озера постоянно пруд пруди.

- О, да их там полно! Дочка довольная, в окне залипает на них, когда проезжаем.

- Ха, вот негодяйки! Раскормили их, что уже летать лень.

- Мигрируют!

ИСТОЧНИК KP.RU

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