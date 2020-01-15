В Красном Селе водители заметили переходящих через дорогу уток, нарушивших ПДД
Водители в Красном Селе заметили смелых уток, решивших перейти через дорогу, нарушив ПДД. Фотографию отчаянной вереницы птиц опубликовала в Сети очевидец.
- Будьте аккуратнее! У Безымянного озера утки переходят дорогу вне пешеходного перехода, - шутит девушка Ольга в сообществе «Транспортный коллапс, Красное Село» во «Вконтакте».
Женщине тут же посоветовали, что уткам надо было выкрикнуть о «зебре», которая находится в двухстах метрах от места события. Впрочем, птицы и так спокойно перешли проезжую часть благодаря притормозившим вежливым водителям. Местные жители соревнуются в остроумии и пишут, что на дороге стоит быть особо внимательным, поскольку уток у озера постоянно пруд пруди.
- О, да их там полно! Дочка довольная, в окне залипает на них, когда проезжаем.
- Ха, вот негодяйки! Раскормили их, что уже летать лень.
- Мигрируют!
ИСТОЧНИК KP.RU