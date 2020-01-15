2020-01-15T21:17:50+03:00
Происшествия

В банк на улице Савушкина ворвались вооруженные грабители

Однако четверо бандитов встретили сопротивление со стороны работников банка и скрылись, испугавшись
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Банк на улице Савушкина попытались ограбить горе-налетчики.Банк на улице Савушкина попытались ограбить горе-налетчики.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Под конец рабочего вечера 15 января в банк в доме №127 на улице Савушкина ворвались вооруженные грабители. В руках одного из них был предмет, похожий на настоящий автомат. Тут же посыпались угрозы и требования отдать деньги. Но не тут-то было – менеджеры банка не напугались и сумели за себя постоять.

- Налетчиков было четверо. Они ворвались в офис финансово-кредитной организации в 19:52 и вскоре скрылись, ничего не похитив, поскольку встретили сопротивление со стороны представителей банка. В результате инцидента пострадавших нет, - оперативно сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В данный момент полиция проводит мероприятия по розыску и задержанию предполагаемых неумелых налетчиков. Тем временем, мужественные сотрудники банка уже разошлись по домам, но вряд ли их ожидает сегодня спокойный сон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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