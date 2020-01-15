Петербуржец не убедил суд в том, что зарезал собутыльника в целях самообороны, и сел в тюрьму
Выборгский районный суд посадил в тюрьму петербуржца, зарезавшего своего собутыльника. Убийца до конца пытался доказать, что действовал исключительно в целях самообороны. Конфликт между мужчинами возник во время совместного распития алкогольных напитков. Компромисса словами они не достигли, поэтому в ход пошли кулаки и нож.
- Подсудимый много раз бил потерпевшего в различные части тела. На этом он не остановился и ударил его три раза ножом по животу, от которых мужчина скончался на месте. Подсудимый отрицал умысел на убийство, уверяя, что оборонялся от действий потерпевшего вынуждено, - рассказали детали уголовного дела в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
В итоге суд посадил убийцу собутыльника в исправительную колонию строгого режима на 8 лет. Также его обязали заплатить 1 миллион рублей морального вреда родственнику зарезанного мужчины.
ИСТОЧНИК KP.RU