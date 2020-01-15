В Петербурге фура влетела в маршрутку, водитель которой сильно торопился

15 Янв. 2020 2020-01-15T22:25:52+03:00

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На перекрестке Грузового проезда и Софийской улицы фура столкнулась с маршруткой. ДТП произошло вечером 15 января. По словам очевидцев, в аварии виноват торопливый водитель автобуса №96.

- Был я там. Водитель маршрутки хотел проскочить, но мужчина за рулем фуры более опытный, у него так просто не проскочишь. Грузовик ехал от КАД в сторону Дунайского проспекта, а автобус поворачивал от Дунайского налево, на Грузовой проезд. Водитель фуры пытался уйти от удара и повернул, поэтому на фото он почти на встречке, а у маршрутки нет куска задней части, - поделился информацией свидетель аварии в сообществе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Свидетели аварии уверены, что фура пыталась уйти от столкновения с маршруткой, которая хотела ее проскочить. Фото: vk.com/spb_today

Сведений о пострадавших у очевидцев ДТП нет. Известно лишь, что в маршрутке находился один пассажир. По предварительным данным, он и оба водителя целы. А вот машинам, судя по фото с места происшествия, предстоит серьезный ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU