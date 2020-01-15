2020-01-15T23:12:15+03:00
Общество

Петербуржцев удивила проекция Владимира Путина на фасаде небоскреба на площади Конституции

На медиафасаде здания транслировали цитаты президента из Послания Федеральному собранию
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Цитаты Владимира Путина из Послания Федсобранию спроектировали на небоскреб в Петербурге. Фото: vk.com/spb_todayЦитаты Владимира Путина из Послания Федсобранию спроектировали на небоскреб в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today
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К вечеру 15 января петербуржцы наблюдали на фасаде 42-этажного здания Leader Tower на площади Конституции проекцию Владимира Путина. Огромное изображение президента на небоскребе транслировалась с его различными цитатами из Послания Федеральному собранию. Фотографии необычной проекции появились в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Петербуржцы в один голос удивились, но отметили, что эта инициатива необязательна, поскольку главу государства и так достаточно показывали по телевизору за уходящий день.

- В Москве на некоторых зданиях сегодня тоже демонстрировали выдержки из Послания Путина Федеральному собранию, - написал один из комментаторов новости.

Петербуржцы подметили, что проекцию разместили, что называется, в тему – на площади Конституции, после предложения президента внести поправки в основной закон. В целом, на масштабном медиафасаде небоскреба видели несколько главных цитат Путина с сегодняшнего Послания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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