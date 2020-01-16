2020-01-16T00:05:03+03:00
Происшествия

Сумасшедшая женщина пришла в информационный центр полиции Петербурга с угрозами теракта и войны

Несвязный бред напугал сотрудников и посетителей приемной, поэтому женщину быстро забрали полицейские [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Женщина несла несвязный бред, пыхтела и неуравновешенно смеялась.Женщина несла несвязный бред, пыхтела и неуравновешенно смеялась.Фото: Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Днем 15 января в приемную информационного центра ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти на Литейном проспекте наведалась женщина в неадекватном состоянии. Она подошла к сотруднику, сидевшему за одним из окон, и начала недовольно и громко, путаясь в показаниях, требовать разобраться с ее мужем Германом, который якобы не дает ей видеться со своими детьми.

Улыбки с лиц всех окружающих ушли спустя пару минут, когда речь дамы стала совсем несвязной с признаками психического расстройства. Она начала говорить, о том, что весь мир будет пылать, неких мужчин не пустят в Евросоюз, начнется война и Донбасс, а ее одноклассников обезглавят. Что к чему – не разобрать.

- Давайте срочно что-то решайте, быстро принимайте меры, иначе останетесь без аэропорта у меня тут и без всего. Вы подставите всю Европу, вот и все! Это же все специально сделано, вы понимаете? Кто тут самый умный? Все уголовниками станете. Звоните во все колокола! – вот лишь одна выдержка бреда женщины, услышанного журналистом «Комсомолки».

Полиции пришлось силой забрать с собой душевнобольную женщину, поскольку в последний момент она хотела скрыться. Фото: Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Полиции пришлось силой забрать с собой душевнобольную женщину, поскольку в последний момент она хотела скрыться.Фото: Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Посетители и сотрудники приемной подумывали вызвать неадекватной даме скорую помощь, но все же остановились на наряде полиции. Стражи порядка быстро прибыли на место. Сначала женщина бодро согласилась пройти с полицейскими до участка, но на улице попыталась от них скрыться, поэтому ее увели силой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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