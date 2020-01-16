2020-01-16T01:08:43+03:00
Происшествия

В Калининском районе Петербурга машина скорой помощи столкнулась с «Яндекс.Такси»

В аварии пострадала пассажирка такси, которую отправили в больницу [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Инспекторы ГИБДД устанавливают виновника аварии в ДТП машины скорой помощи и такси в Петербурге. Фото: vk.com/spb_todayИнспекторы ГИБДД устанавливают виновника аварии в ДТП машины скорой помощи и такси в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today
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15 января около 22:50 на пересечении улиц Боткинской и Академика Лебедева столкнулись машина скорой помощи и «Яндекс.Такси». Видео с места аварии появилось в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». На месте заметили еще две машины скорой помощи и группу спасателей МЧС.

- На перекрестке столкнулись «Фольксваген» (такси) и «Форд» (скорая медицинская помощь). В результате аварии травмы получила только пассажирка такси – 34-летняя женщина. Ее увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

У пассажирки такси диагностировали травмы средней степени тяжести. Фото: vk.com/spb_today

У пассажирки такси диагностировали травмы средней степени тяжести. Фото: vk.com/spb_today

Пока неизвестно, что послужило причиной аварии. Петербуржцы в соцсетях предположили, что обе машины торопились по вызовам. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые проводят тщательную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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