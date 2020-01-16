Общественники Ленобласти пришли в ужас от опасной детской площадки, утыканной гвоздями

16 Янв. 2020 2020-01-16T01:35:28+03:00

Качели с гвоздями еще не главная претензия общественников к детской площадке в деревне Большая Пустомержа. Фото: vk.com/civilpatrol

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В деревне Большая Пустомержа Ленобласти на улице Оболенского нашли опасную детскую площадку с кучей гвоздей. На нее обратили внимание общественники «Гражданского патруля». По их словам, за напрочь обветшалыми игровыми элементами площадки никто не следит, а ведь они могут стать причиной серьезных травм. Особенно людей беспокоит то, что все серьезные изъяны незаметны под слоем выпавшего снега. Поэтому дети, увлеченные игрой, могут даже не заметить поджидающую их опасность на площадке.

На некоторых игровых элементах площадки можно получить травмы, уверены общественники. Фото: vk.com/civilpatrol

- Ее давно пора привести в нормативный вид. Здесь из качелей торчат гвозди, площадка покрыта песком, который давно не обновлялся, горки находятся в аварийном состоянии, - отмечает группа «Гражданского патруля» во «Вконтакте».

Опасность и в том, что многие изъяны площадки скрыты слоем снега. Фото: vk.com/civilpatrol

Общественники постучались в местную администрацию с просьбой привести площадку в нормальный вид по всем нормам безопасности. Ответа пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU