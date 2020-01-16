2020-01-16T01:35:28+03:00
Общество

Общественники Ленобласти пришли в ужас от опасной детской площадки, утыканной гвоздями

Детская площадка в деревне Большая Пустомержа находится в аварийном состоянии [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Качели с гвоздями еще не главная претензия общественников к детской площадке в деревне Большая Пустомержа. Фото: vk.com/civilpatrolКачели с гвоздями еще не главная претензия общественников к детской площадке в деревне Большая Пустомержа. Фото: vk.com/civilpatrol
Изменить размер текста:

В деревне Большая Пустомержа Ленобласти на улице Оболенского нашли опасную детскую площадку с кучей гвоздей. На нее обратили внимание общественники «Гражданского патруля». По их словам, за напрочь обветшалыми игровыми элементами площадки никто не следит, а ведь они могут стать причиной серьезных травм. Особенно людей беспокоит то, что все серьезные изъяны незаметны под слоем выпавшего снега. Поэтому дети, увлеченные игрой, могут даже не заметить поджидающую их опасность на площадке.

На некоторых игровых элементах площадки можно получить травмы, уверены общественники. Фото: vk.com/civilpatrol

На некоторых игровых элементах площадки можно получить травмы, уверены общественники. Фото: vk.com/civilpatrol

- Ее давно пора привести в нормативный вид. Здесь из качелей торчат гвозди, площадка покрыта песком, который давно не обновлялся, горки находятся в аварийном состоянии, - отмечает группа «Гражданского патруля» во «Вконтакте».

Опасность и в том, что многие изъяны площадки скрыты слоем снега. Фото: vk.com/civilpatrol

Опасность и в том, что многие изъяны площадки скрыты слоем снега. Фото: vk.com/civilpatrol

Общественники постучались в местную администрацию с просьбой привести площадку в нормальный вид по всем нормам безопасности. Ответа пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд Петербурга оставил в силе приговор для экс-замглавы ФСИН, осужденного за взятку в 44 млн
Общественники Ленобласти пришли в ужас от опасной детской площадки, утыканной гвоздями
В Калининском районе Петербурга машина скорой помощи столкнулась с «Яндекс.Такси»
Жена Сергея Семака рассказала, что хотела бы усыновить минимум четверых детей из Африки
Сумасшедшая женщина пришла в информационный центр полиции Петербурга с угрозами теракта и войны
В Петербурге могут частично закрыть дамбу из-за повышения уровня воды
Петербуржцев удивила проекция Владимира Путина на фасаде небоскреба на площади Конституции
В Петербурге фура влетела в маршрутку, водитель которой сильно торопился
Петербуржец не убедил суд в том, что зарезал собутыльника в целях самообороны, и сел в тюрьму
В банк на улице Савушкина ворвались вооруженные грабители
В Красном Селе водители заметили переходящих через дорогу уток, нарушивших ПДД