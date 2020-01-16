2020-01-16T02:01:16+03:00
Происшествия

Суд Петербурга оставил в силе приговор для экс-замглавы ФСИН, осужденного за взятку в 44 млн

Николай Баринов и его адвокаты просили смягчить наказание в виде 3,5 лет лишения свободы
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В итоге Николай Баринов проведет за решеткой 3,5 года и не днем меньше.В итоге Николай Баринов проведет за решеткой 3,5 года и не днем меньше.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Санкт-Петербургский суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор бывшему заместителю директора ФСИН Николаю Баринову. Напомним, ранее экс-замглавы дали 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 950 тысяч рублей. Его признали виновным в получении взятки на сумму 44,1 миллионов рублей, которые были процентами от уплаченных ГУ ФСИН России по Петербургу и Ленобласти деньгами по госконтракту на строительство нового СИЗО.

- Баринов и его адвокаты просили смягчить наказание, ссылаясь, в том числе, на то, что суд первой инстанции назначил на год больше, чем просил прокурор. Однако мнение государственного обвинителя не является для суда обязательным. Поэтому апелляционную жалобу оставили без удовлетворения, а приговор без изменений, - рассказали конец истории в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Отметим, что в прошлый раз приговор Баринову выносили на выезде в больнице. О текущем состоянии его здоровья не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Суд Петербурга оставил в силе приговор для экс-замглавы ФСИН, осужденного за взятку в 44 млн
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