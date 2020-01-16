2020-01-16T08:25:39+03:00
Общество

Рекордное тепло и дожди: прогноз погоды в Петербурге на 16 января

В четверг город останется под властью атлантического циклона
Петр КИБЕР
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16 января в Петербурге дождливо. И тепло как осенью.16 января в Петербурге дождливо. И тепло как осенью.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Атлантический циклон, зависший в середине января над Санкт-Петербургом, дарит горожанам не только аномальное тепло, но и приносит дожди вместо снега. Так, 15 января был побил рекорд 45-летней давности. Причем сразу на два с лишним градуса. Продолжилось покорение вершин и в четверг.

- Санкт-Петербург начал день с рекорда. По данным на 7 часов утра 16 января температура воздуха составляет +6,8 градусов, это выше прежнего достижения в +5,4°, которое было зафиксировано в 1975 году, - сообщает в «Фейсбуке» метеоролог Михаил Леус.

Впрочем, это предварительные данные. Точное значение будет известно после 21 часа, когда специалисты снимут показания с максимальных термометров.

Напомним, что накануне воздух прогрелся до +7,6 градусов. Прежний максимум опять же 1975 года составлял +5,4.

Что же касается погоды на четверг, 16 января в Петербурге, то синоптики обещают облачность с дождями и порывистым ветром. Атмосферное давление будет повышаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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