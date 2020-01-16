Ребенок едва не утонул в бассейне во время тренировки во Всеволожске

16 Янв. 2020 2020-01-16T08:44:06+03:00

Во Всеволожске во время тренировки в бассейне едва не утонул ребенок. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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10-летний ребенок едва не погиб в бассейне во время тренировки. Мальчика успели спасти, но его пришлось срочно госпитализировать. Состояние юного спортсмена оценивается как тяжелое. Все произошло вечером среды в одном из спортцентров Всеволожска.

- Около шести вечера 15 января в ФОК «Олимп» на улице Героев, 12 во время групповой тренировки один из 23 детей начал тонуть, - пишут «Невские новости».

Тренер и сотрудники бассейна успели достать ребенка из воды и оказать ему первую помощь. Потом юного пловца передали медикам скорой помощи. Они увезли мальчика в больницу. Сейчас за его жизнь и здоровье борются врачи.

А следственные органы Ленинградской области уже начали проверку по факту инцидента. Допрошены директор и двое тренеров бассейна. Им грозит уголовное дело по статье за оказание услуг не отвечающих нормам безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU