2020-01-16T08:44:06+03:00
Происшествия

Ребенок едва не утонул в бассейне во время тренировки во Всеволожске

10-летнего мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии
Петр КИБЕР
Поделиться:
Во Всеволожске во время тренировки в бассейне едва не утонул ребенок.Во Всеволожске во время тренировки в бассейне едва не утонул ребенок.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

10-летний ребенок едва не погиб в бассейне во время тренировки. Мальчика успели спасти, но его пришлось срочно госпитализировать. Состояние юного спортсмена оценивается как тяжелое. Все произошло вечером среды в одном из спортцентров Всеволожска.

- Около шести вечера 15 января в ФОК «Олимп» на улице Героев, 12 во время групповой тренировки один из 23 детей начал тонуть, - пишут «Невские новости».

Тренер и сотрудники бассейна успели достать ребенка из воды и оказать ему первую помощь. Потом юного пловца передали медикам скорой помощи. Они увезли мальчика в больницу. Сейчас за его жизнь и здоровье борются врачи.

А следственные органы Ленинградской области уже начали проверку по факту инцидента. Допрошены директор и двое тренеров бассейна. Им грозит уголовное дело по статье за оказание услуг не отвечающих нормам безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Крещение в Санкт-Петербурге подготовят 40 купелей
Мигрант из Мурино убил местного жителя и закопал его на берегу Охты
Полиция задержала бандитов с автоматами, угнавших Land Rover
Школьникам - бесплатное питание, блокадникам - выплаты без исключений
Петербургский студент 2 года насиловал 13-летнего мальчика
Глава спорткомитета Петербурга Наталья Антюх может уйти в отставку
Необычная пробка зафиксирована на КАД в Петербурге
Аномально теплая погода разбудила медведей в Петербурге
На Невском проспекте нелегальный таксист сбил пешехода
Рейс Петербург-Мурманск сообщил о проблемах на борту и возвращается в Пулково
На будущей станции метро «Горный институт» начали строить наклонный ход
На Балтийском бульваре ночью разбили каршеринговывй БМВ
Ребенок едва не утонул в бассейне во время тренировки во Всеволожске
Рекордное тепло и дожди: прогноз погоды в Петербурге на 16 января
Суд Петербурга оставил в силе приговор для экс-замглавы ФСИН, осужденного за взятку в 44 млн
Общественники Ленобласти пришли в ужас от опасной детской площадки, утыканной гвоздями
В Калининском районе Петербурга машина скорой помощи столкнулась с «Яндекс.Такси»
Жена Сергея Семака рассказала, что хотела бы усыновить минимум четверых детей из Африки
Сумасшедшая женщина пришла в информационный центр полиции Петербурга с угрозами теракта и войны
В Петербурге могут частично закрыть дамбу из-за повышения уровня воды
Петербуржцев удивила проекция Владимира Путина на фасаде небоскреба на площади Конституции
В Петербурге фура влетела в маршрутку, водитель которой сильно торопился
Петербуржец не убедил суд в том, что зарезал собутыльника в целях самообороны, и сел в тюрьму
В банк на улице Савушкина ворвались вооруженные грабители
В Красном Селе водители заметили переходящих через дорогу уток, нарушивших ПДД