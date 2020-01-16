2020-01-16T09:04:58+03:00
Происшествия

На Балтийском бульваре ночью разбили каршеринговывй БМВ

А на Кронштадтской площади «Фиат» решил срезать путь через газон
Петр КИБЕР
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Не свое - не жалко. На Балтийском бульваре разбили прокатный БМВ. Фото: vk.com/spb_todayНе свое - не жалко. На Балтийском бульваре разбили прокатный БМВ. Фото: vk.com/spb_today
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Очередной прокатный автомобиль «заминусили» любители быстрой езды. Разбитый вдребезги БМВ третьей серии обнаружили на Балтийского бульвара. Ни водителя ни пассажиров на месте аварии не оказалось. Представитель каршеринга тоже видимо еще не в курсе потерь.

- На Балтийском бульваре разбили трешечку БМВ от «Делимобиля», - сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Местные жители отмечают, что машины, особенно прокатные бьются в этом месте довольно часто: «Это уже стало традицией расколотить каршеринг рядом с Балтийским бульваром, не первый раз. Там просто прямая, и каждый считает своим долгом поиграть в гонщика».

Водителю прокатного авто грозит штраф от компании не меньше 30 тысяч рублей. Конечно, если машина была взята не под «левым» аккаунтом. Тогда виновника найти будет проблематично.

Другое ночное ДТП произошло на Кронштадтской площади. Здесь водитель «Фиата» не рассчитал скорости и срезал путь через газон в центре самой площади. Брошенную машину с разбитым носом там так и бросили.

А на Кронштадтской площади нашелся другой "сбитый летчик". Фото: vk.com/spb_today

А на Кронштадтской площади нашелся другой "сбитый летчик". Фото: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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