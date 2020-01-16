Рейс Петербург-Мурманск сообщил о проблемах на борту и возвращается в Пулково

16 Янв. 2020 2020-01-16T10:06:34+03:00

Самолет вылетел из Северной столицы в 9:05 и должен был приземлиться в Заполярье в 11:05

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Нештатная ситуация возникла на борту самолета, следовавшего из Санкт-Петербуорга в Мурманск. По предварительной информации, датчики сигнализировали о разгерметизации салона. Летчики решили вернуть аэробус обратно в Пулково.

Согласно данным онлайн-табло петербургского аэропорта, рейс FV 6343A (SU6343) вылетел из Северной столицы в 9:05. В Мурманске он должен был приземлиться ровно через два часа, однако через некоторое время после взлета обнаружилась техническая проблема.

По состоянию на 9:45 утра табло вылета показывало пунктом назначения рейса Санкт-Петербург.

Сервис FlightRadar24 зафиксировал круг, который самолет описал над Ладожским озером, однако потом борт вернулся на изначальный курс в Мурманск. Есть сведения, что экипаж смог самостоятельно справиться с ситуацией и устранить неисправность.

Скорее всего из-за небольшой задержки самолет сядет в Мурманске позднее, чем по расписанию.

ИСТОЧНИК KP.RU