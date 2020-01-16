На Невском проспекте нелегальный таксист сбил пешехода

16 Янв. 2020 2020-01-16T10:19:29+03:00

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Сотрудники ГИБДД задержали водителя нелегального такси, который утром 16 января сбил пешехода на Невском проспекте. За рулем машины оказался уроженец Ингушетии. Посте ДТП он попытался скрыться. И не без оснований. Полицейские нашли у него большой нож.

- Инспекторы ДПС ОГИБДД по Центральному району оперативно задержали водителя, который около 7:45 16 января сбил пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу по адресу Невский проспект, 67 и скрылся, - сообщает паблик «Дорожный инспектор».

Впрочем, далеко уехать нарушителю не удалось. Уже через несколько минут белый «Хендай Солярис» был остановлен на углу Невского проспекта и Полтавской улицы. На автомобиле имелись явные признаки аварии, в том числе разбитое стекло пассажирской двери спереди.

Таксистом оказался уроженец Ингушетии 1992 года рождения. У водителя был изъят нож и видеорегистратор. По предварительным данным, иномарка использовалась в качестве нелегального такси.

Пострадавший пешеход госпитализирован в средне-тяжелом состоянии.

У водителя был изъят нож. Фото: vk.com/dorinspb

ИСТОЧНИК KP.RU