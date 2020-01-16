На Невском проспекте нелегальный таксист сбил пешехода
Сотрудники ГИБДД задержали водителя нелегального такси, который утром 16 января сбил пешехода на Невском проспекте. За рулем машины оказался уроженец Ингушетии. Посте ДТП он попытался скрыться. И не без оснований. Полицейские нашли у него большой нож.
- Инспекторы ДПС ОГИБДД по Центральному району оперативно задержали водителя, который около 7:45 16 января сбил пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу по адресу Невский проспект, 67 и скрылся, - сообщает паблик «Дорожный инспектор».
Впрочем, далеко уехать нарушителю не удалось. Уже через несколько минут белый «Хендай Солярис» был остановлен на углу Невского проспекта и Полтавской улицы. На автомобиле имелись явные признаки аварии, в том числе разбитое стекло пассажирской двери спереди.
Таксистом оказался уроженец Ингушетии 1992 года рождения. У водителя был изъят нож и видеорегистратор. По предварительным данным, иномарка использовалась в качестве нелегального такси.
Пострадавший пешеход госпитализирован в средне-тяжелом состоянии.
У водителя был изъят нож. Фото: vk.com/dorinspb
ИСТОЧНИК KP.RU