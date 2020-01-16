Необычная пробка зафиксирована на КАД в Петербурге

16 Янв. 2020 2020-01-16T10:40:14+03:00

Утренний затор стал самым длинным с начала 2020 года

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Необычно длинная пробка образовалась утром в четверг, 16 января, в Петербурге. Сотни автомобилей встали около 8 часов утра на внутреннем кольце КАД в южной части города в большую «шеренгу», которая растянулась на 7,7 километров.

- В Петербурге образовалась рекордно длинная для этого времени пробка – на внутренней стороне КАД, Большом Обуховском мосту, на внутренней стороне КАД от Мурманского шоссе до виадука над железной дорогой, - сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

В данной пробке автомобилисты теряли по 41 минуте, что на 31 минуту больше обычного. Отмечается, что это самая длинная пробка для данного времени с начала 2020 года.

На 10 часов утра больших пробок в Петербурге более нет. Городские дороги вполне свободны. Загруженность – 4 балла, что вполне нормально для рабочего дня. Самый большой затор наблюдается на Витебском проспекте в сторону центра города от Лиговского проспекта до Бассейной улице.

ИСТОЧНИК KP.RU