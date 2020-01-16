2020-01-16T10:40:14+03:00
Общество

Необычная пробка зафиксирована на КАД в Петербурге

Утренний затор стал самым длинным с начала 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Необычную для Петербурга пробку зафиксировали утром на КАДНеобычную для Петербурга пробку зафиксировали утром на КАДФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Необычно длинная пробка образовалась утром в четверг, 16 января, в Петербурге. Сотни автомобилей встали около 8 часов утра на внутреннем кольце КАД в южной части города в большую «шеренгу», которая растянулась на 7,7 километров.

- В Петербурге образовалась рекордно длинная для этого времени пробка – на внутренней стороне КАД, Большом Обуховском мосту, на внутренней стороне КАД от Мурманского шоссе до виадука над железной дорогой, - сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

В данной пробке автомобилисты теряли по 41 минуте, что на 31 минуту больше обычного. Отмечается, что это самая длинная пробка для данного времени с начала 2020 года.

На 10 часов утра больших пробок в Петербурге более нет. Городские дороги вполне свободны. Загруженность – 4 балла, что вполне нормально для рабочего дня. Самый большой затор наблюдается на Витебском проспекте в сторону центра города от Лиговского проспекта до Бассейной улице.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Крещение в Санкт-Петербурге подготовят 40 купелей
Мигрант из Мурино убил местного жителя и закопал его на берегу Охты
Полиция задержала бандитов с автоматами, угнавших Land Rover
Школьникам - бесплатное питание, блокадникам - выплаты без исключений
Петербургский студент 2 года насиловал 13-летнего мальчика
Глава спорткомитета Петербурга Наталья Антюх может уйти в отставку
Необычная пробка зафиксирована на КАД в Петербурге
Аномально теплая погода разбудила медведей в Петербурге
На Невском проспекте нелегальный таксист сбил пешехода
Рейс Петербург-Мурманск сообщил о проблемах на борту и возвращается в Пулково
На будущей станции метро «Горный институт» начали строить наклонный ход
На Балтийском бульваре ночью разбили каршеринговывй БМВ
Ребенок едва не утонул в бассейне во время тренировки во Всеволожске
Рекордное тепло и дожди: прогноз погоды в Петербурге на 16 января
Суд Петербурга оставил в силе приговор для экс-замглавы ФСИН, осужденного за взятку в 44 млн
Общественники Ленобласти пришли в ужас от опасной детской площадки, утыканной гвоздями
В Калининском районе Петербурга машина скорой помощи столкнулась с «Яндекс.Такси»
Жена Сергея Семака рассказала, что хотела бы усыновить минимум четверых детей из Африки
Сумасшедшая женщина пришла в информационный центр полиции Петербурга с угрозами теракта и войны
В Петербурге могут частично закрыть дамбу из-за повышения уровня воды
Петербуржцев удивила проекция Владимира Путина на фасаде небоскреба на площади Конституции
В Петербурге фура влетела в маршрутку, водитель которой сильно торопился
Петербуржец не убедил суд в том, что зарезал собутыльника в целях самообороны, и сел в тюрьму
В банк на улице Савушкина ворвались вооруженные грабители
В Красном Селе водители заметили переходящих через дорогу уток, нарушивших ПДД