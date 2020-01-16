2020-01-16T11:29:06+03:00
Политика

Школьникам - бесплатное питание, блокадникам - выплаты без исключений

Губернатор Александр Беглов прокомментировал послание Путина Федеральному собранию
Степан СТЕПАНОВ
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Александр Беглов поддержал инициативы Владимира Путина по социальной политике.Александр Беглов поддержал инициативы Владимира Путина по социальной политике.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поддержал послание Владимира Путина Федеральному Собранию 15 января 2020 года. Градоначальник согласился со всеми инициативами президента по соцполитике.

- Есть граждане, которые попали в сложную жизненную ситуацию и которым требуется помощь, - приводят слова Александра Беглов журналисты сайта ПолитЭксперт. - Специально для них материнский капитал продлен до 2026 года. До этого времени выплаты будут начисляться уже при рождении первого ребенка.

Что касается идеи президента о введении дополнительных ежемесячных выплат для детей в возрасте от 3 до 7 лет и бесплатного питания для школьников начальных классов, Беглов отметил, что это важные моменты.

- Самое важное – это заработная плата, она, конечно, должна расти, - подчеркнул Беглов.

Прокомментировал Александр Беглов и ситуацию с ветеранами. Напомним, сейчас не все блокадники могут рассчитывать на выплаты.

- С 1 января 2020 года мы приняли решение: неважно, сколько человек прожил или родился в блокадном Ленинграде, он получает выплату из регионального бюджета, – сообщил Беглов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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