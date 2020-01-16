2020-01-16T11:57:39+03:00
Происшествия

Мигрант из Мурино убил местного жителя и закопал его на берегу Охты

В полицию с заявлением обратилась родственница погибшего
Петр КИБЕР
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Полиция ищет предполагаемого убийцу жителя Мурино, чье тело было закопано на берегу Охты.Полиция ищет предполагаемого убийцу жителя Мурино, чье тело было закопано на берегу Охты.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Полиция Всеволожского района разбирается в странной истории убийства жителя Мурино, тело которого было найдено на берегу реки Охты. С заявлением о преступлении к стражам порядка обратилась родственница погибшего. Причем в отделение женщина пришла лишь через два с лишним месяца.

- 15 января в 21:30 в полицию поступило сообщение от жительницы Всеволожского района, которая сообщила, что 29 октября 2019 года 31-летний житель Мурино убил мужчину, после чего закопал его тело у реки Охта, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Получив такую информацию, оперативник с лопатами отправились на Охту и действительно в 500 метрах от дома 11 по улице Новая, неподалеку от моста через реку, откопали труп мужчины. Тело отправили в морг, а следователи начали выяснять обстоятельства гибели человека.

Мигранта, обвиняемого в убийстве, ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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