Мигрант из Мурино убил местного жителя и закопал его на берегу Охты

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:57:39+03:00

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Полиция Всеволожского района разбирается в странной истории убийства жителя Мурино, тело которого было найдено на берегу реки Охты. С заявлением о преступлении к стражам порядка обратилась родственница погибшего. Причем в отделение женщина пришла лишь через два с лишним месяца.

- 15 января в 21:30 в полицию поступило сообщение от жительницы Всеволожского района, которая сообщила, что 29 октября 2019 года 31-летний житель Мурино убил мужчину, после чего закопал его тело у реки Охта, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Получив такую информацию, оперативник с лопатами отправились на Охту и действительно в 500 метрах от дома 11 по улице Новая, неподалеку от моста через реку, откопали труп мужчины. Тело отправили в морг, а следователи начали выяснять обстоятельства гибели человека.

Мигранта, обвиняемого в убийстве, ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU