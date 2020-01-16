2020-01-16T12:29:25+03:00
Общество

На Крещение в Ленобласти подготовят 40 купелей

Ожидается, что в купаниях примут участие 16,5 тысяч человек
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
На Крещение в Санкт-Петербурге будут работать 40 купелей.На Крещение в Санкт-Петербурге будут работать 40 купелей.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В ночь на 19 января православные отмечают большой праздник - Богоявление. По традиции в этот день верующие окунаются в проруби, которые специально к Крещению подготавливают для них в разных районах города. В этом году мест для купания в Санкт-Петербурге будет 25, а в Ленобласти 40. Как рассказали в правительстве Ленобласти, из-за того, что в водоемы свободны ото льда, купели в этот раз решили организовывать не только в прорубях, но и на открытых участках береговых полос.

Все площадки будут работать под пристальным вниманием спасателей. Их уже обследовали специалисты МЧС на соблюдение требований безопасности.

- Обеспечивать безопасность верующих в официальные часы проведения праздничных мероприятий на водоемах будут спасатели МЧС, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, представители Всероссийского общества спасения на водах, а также бригады скорой помощи и полиция, - рассказали в правительстве региона. - Ожидается, что в купаниях на Крещение 19 января 2020 года примут участие 16,5 тысяч человек.

Полный список мест, где можно купаться на Крещение 2020 в Санкт-Петербурге

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Турагенство выплатит петербурженке 183 тысячи рублей за испорченный отпуск
Петербуржцам на зависть: в аэропорту Хельсинки открылись туалеты для собак
На Литейном проспекте появится больше светофоров
Петербуржец, обвиняемый в попытке похищения девочки в Новой Ладоге, сам пришел в полицию
В СИЗО на Арсенальной набережной пытались передать сиреневую кофту с метадоном
На водителя Infiniti, устроившего стрельбу в центре Петербурга, завели дело
Под Мшинской нашли труп грибника с обглоданным черепом
Петергоф вошел в топ-5 самых посещаемых музеев мира в 2019 году
В Петербург приплыли 22 тонны сгоревшей замороженной рыбы
Ушастую сову со сломанным крылом спасли в Петербурге
«Рыдаю и всех обнимаю»: Пассажирка рейса Петербург-Мурманск рассказала о приземлении самолета, где произошла разгерметизация салона
Исторический квартал Сета Солберга в центре Выборга отреставрируют за пять лет
Петербуржцы жалуются на отсутствие путевок в санатории
Поезд из Петербурга в Крым стал ходить в два раза реже
Петербургские автомобилисты предупреждают о новой схеме мошенничества
На Крещение в Ленобласти подготовят 40 купелей
Мигрант из Мурино убил местного жителя и закопал его на берегу Охты
Полиция задержала бандитов с автоматами, угнавших Land Rover
Школьникам - бесплатное питание, блокадникам - выплаты без исключений
Петербургский студент 2 года насиловал 13-летнего мальчика