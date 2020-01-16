На Крещение в Ленобласти подготовят 40 купелей

16 Янв. 2020 2020-01-16T12:29:25+03:00

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В ночь на 19 января православные отмечают большой праздник - Богоявление. По традиции в этот день верующие окунаются в проруби, которые специально к Крещению подготавливают для них в разных районах города. В этом году мест для купания в Санкт-Петербурге будет 25, а в Ленобласти 40. Как рассказали в правительстве Ленобласти, из-за того, что в водоемы свободны ото льда, купели в этот раз решили организовывать не только в прорубях, но и на открытых участках береговых полос.

Все площадки будут работать под пристальным вниманием спасателей. Их уже обследовали специалисты МЧС на соблюдение требований безопасности.

- Обеспечивать безопасность верующих в официальные часы проведения праздничных мероприятий на водоемах будут спасатели МЧС, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, представители Всероссийского общества спасения на водах, а также бригады скорой помощи и полиция, - рассказали в правительстве региона. - Ожидается, что в купаниях на Крещение 19 января 2020 года примут участие 16,5 тысяч человек.

Полный список мест, где можно купаться на Крещение 2020 в Санкт-Петербурге

ИСТОЧНИК KP.RU