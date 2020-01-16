2020-01-16T12:24:48+03:00
Происшествия

Петербургские автомобилисты предупреждают о новой схеме мошенничества

Недобросовестные люди пытаются наживаться на владельцах угнанных авто
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Автомобилистов Петербурга предупредили о новой схеме для мошенничестваАвтомобилистов Петербурга предупредили о новой схеме для мошенничестваФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Автомобилисты из Петербурга предупреждают друг друга о новой мошеннической схеме с помощью которой недобросовестные граждане пытаются «заработать» деньги. В четверг, 16 января, в одной из соцсетей появилась публикация, в которой местная жительница рассказала о том, как ее пытались обмануть.

- Обманывать пытаются тех, у кого угнали машину. Я разместила пост об угоне в группе, спустя время мне пришло сообщение от человека, который рассказал, что уже видел публикацию про мой автомобиль, - рассказала девушка.

Как она пояснила, схема выглядит следующим образом. Мошенники размещают утром пост в какой-нибудь группе без модерации в соцсетях с любой фразой. После того, как они находят чье-то сообщение об угнанной машине и просьбой о помощи, редактируют свой пост.

Пост без информации (слева), пост о якобы найденном авто (справа) Фото: СОЦСЕТИ

Пост без информации (слева), пост о якобы найденном авто (справа)Фото: СОЦСЕТИ

- Как только вы выкладываете пост об угоне, это утреннее сообщение редактируется, в нем появляется инфо о вашей машине, описание номер или даже вин. Потом этот некий человек, который якобы увидел ранее пост, кидает на него ссылку. Вы в шоке, что какой-то «Коля» уже видел машину! И выглядит все так, как будто он разместил пост раньше, чем вы начали писать об угоне. И вы сами пишете ему, а не он вам, - пояснила петербурженка.

После этот мужчина говорит, что он якобы работает в автосервисе, в который привезли вашу машину, повесили другие номера и вечером собираются увозить в другой город. Также он просит деньги за адрес сервиса.

- Кстати, конкретно у меня денежку просил скромную, видимо, выгляжу непрезентабельно, - посмеялась автомобилистка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Мшинской нашли труп грибника с обглоданным черепом
Петергоф вошел в топ-5 самых посещаемых музеев мира в 2019 году
В Петербург приплыли 22 тонны сгоревшей замороженной рыбы
Ушастую сову со сломанным крылом спасли в Петербурге
«Рыдаю и всех обнимаю»: Пассажирка рейса Петербург-Мурманск рассказала о приземлении самолета, где произошла разгерметизация салона
Исторический квартал Сета Солберга в центре Выборга отреставрируют за пять лет
Петербуржцы жалуются на отсутствие путевок в санатории
Поезд из Петербурга в Крым стал ходить в два раза реже
Петербургские автомобилисты предупреждают о новой схеме мошенничества
На Крещение в Ленобласти подготовят 40 купелей
Мигрант из Мурино убил местного жителя и закопал его на берегу Охты
Полиция задержала бандитов с автоматами, угнавших Land Rover
Школьникам - бесплатное питание, блокадникам - выплаты без исключений
Петербургский студент 2 года насиловал 13-летнего мальчика