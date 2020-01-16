Петербургские автомобилисты предупреждают о новой схеме мошенничества

16 Янв. 2020 2020-01-16T12:24:48+03:00

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Автомобилисты из Петербурга предупреждают друг друга о новой мошеннической схеме с помощью которой недобросовестные граждане пытаются «заработать» деньги. В четверг, 16 января, в одной из соцсетей появилась публикация, в которой местная жительница рассказала о том, как ее пытались обмануть.

- Обманывать пытаются тех, у кого угнали машину. Я разместила пост об угоне в группе, спустя время мне пришло сообщение от человека, который рассказал, что уже видел публикацию про мой автомобиль, - рассказала девушка.

Как она пояснила, схема выглядит следующим образом. Мошенники размещают утром пост в какой-нибудь группе без модерации в соцсетях с любой фразой. После того, как они находят чье-то сообщение об угнанной машине и просьбой о помощи, редактируют свой пост.

Пост без информации (слева), пост о якобы найденном авто (справа)Фото: СОЦСЕТИ

- Как только вы выкладываете пост об угоне, это утреннее сообщение редактируется, в нем появляется инфо о вашей машине, описание номер или даже вин. Потом этот некий человек, который якобы увидел ранее пост, кидает на него ссылку. Вы в шоке, что какой-то «Коля» уже видел машину! И выглядит все так, как будто он разместил пост раньше, чем вы начали писать об угоне. И вы сами пишете ему, а не он вам, - пояснила петербурженка.

После этот мужчина говорит, что он якобы работает в автосервисе, в который привезли вашу машину, повесили другие номера и вечером собираются увозить в другой город. Также он просит деньги за адрес сервиса.

- Кстати, конкретно у меня денежку просил скромную, видимо, выгляжу непрезентабельно, - посмеялась автомобилистка.

ИСТОЧНИК KP.RU