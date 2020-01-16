2020-01-16T13:00:36+03:00
Общество

Петербуржцы жалуются на отсутствие путевок в санатории

Педагоги и медики подали коллективное обращение в Законодательное собрание
Лилия КОЗЛОВА
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Жители Петербурга жалуются на отсутствие положенных им путевок в санаторииЖители Петербурга жалуются на отсутствие положенных им путевок в санаторииФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Медицинские работники, общественных организаций и педагоги Петербурга пожаловались на то, что по несколько лет не могут получить путевки в санатории для себя и своих детей. Петербуржцы подали коллективное обращение в Законодательное собрание о проблеме санаторно-курортного лечения взрослого населения и детей. Данную тему обсудит в четверг, 16 января, рабочая группа по анализу деятельности Федерации профсоюзов города на Неве.

- Сложно переоценить роль профилактики детских болезней, позволяющей предупредить риски возникновения и развития заболеваний. Все обращения находятся на контроле, и в планах рабочей группы прежде всего - расширить способы помощи членам профсоюзных организаций города, – отметил член рабочей группы Собрания Алексей Цивилев.

Отмечается, что на заседании отдельно обсудят обращения граждан и общественных организаций, в которых отмечается формализм и отсутствие реальной помощи при обращении в профсоюзные органы.

Также на заседании будут подведены итоги деятельности рабочей группы, которая была создана 14 ноября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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