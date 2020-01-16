Ушастую сову со сломанным крылом спасли в Петербурге

16 Янв. 2020 2020-01-16T14:01:21+03:00

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В городе Пушкин, что под Петербургом, местные жители спасли сову. Вечером в среду, 15 января 2020 года, семейная пара с детьми прогуливались по улицам, когда на бульваре Алексея Толстого вдруг увидели что-то странное. В темноте люди сначала приняли птицу за пакет, потом за кошку, а когда подошли ближе, то очень удивились увидеть лесную пернатую.

- Я говорю: «Неужели сова?!». Подошли. И правда, сова. Со сломанным крылом, - поведала женщина.

Ушастая сова примостилась под кустом и не двигалась. Крыло у нее было вывернуто. Горожане пожалели птицу и решили не бросать ее, а помочь. Нашли коробку, в которую положили пернатую, чтобы она не мерзла и не убежала, а также вызвали спасателей из организации «Кошкиспас».

Волонтеры приехали на вызов и забрали птицу. Сейчас сова находится у специалистов, где ей оказывают медицинскую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU