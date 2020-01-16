2020-01-16T14:05:28+03:00
Общество

В Петербург приплыли 22 тонны сгоревшей замороженной рыбы

Инспекторы Россельхознадзора впечатлились увиденным и вернули груз в Чили
Петр КИБЕР
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В Петербург приплыли 22 тонны сгоревшего замороженного кижуча из Чили. Фото: Управление Россельхознадзора по СПб ЛО и ПО.В Петербург приплыли 22 тонны сгоревшего замороженного кижуча из Чили. Фото: Управление Россельхознадзора по СПб ЛО и ПО.
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Удивительную картину могли видеть в Морском порту Санкт-Петербурга инспекторы регионального управления Россельхознадзора. Здесь их взгляду предстал груз чилийской замороженной рыбы, который сгорел.

- В ходе ветеринарного контроля инспекторы почувствовали сильный запах гари, исходящий от продукции. При досмотре контейнера специалисты обнаружили обгоревшие коробки с рыбой, - сообщает пресс-служба ведомства.

Судя по всему, картонная упаковка загорелась от соприкосновения с радиатором внутри термоконтейнера. Либо чилийские грузчики сделали свою работу не очень хорошо, либо товар съехал в процессе долгого плавания, но рыбка оказалась не только замороженной но и подкопченной.

Все 22 тонны кижуча (вид лососевых рыб), который следовал в Московскую область, было решено вернуть назад, в Чили. Впрочем, продать товар в таком виде было бы все равно невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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