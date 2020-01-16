2020-01-16T14:23:33+03:00
Общество

Петергоф вошел в топ-5 самых посещаемых музеев мира в 2019 году

За год на петербургские фонтаны приехали посмотреть 6,3 миллиона человек
Лилия КОЗЛОВА
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Петергоф вошел в список самых посещаемых музеев в мире в 2019 годуПетергоф вошел в список самых посещаемых музеев в мире в 2019 годуФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Петербургский государственный музей-заповедник Петергоф, славящийся своими роскошными фонтанными комплексами, вошел в топ-5 самых посещаемых музеев мира в 2019 году. Знаменитый парк занял в рейтинге пятое место, уступив парижскому Лувру, национальному музею Китая, а также национальному музею воздухоплавания и астронавтики в Вашингтоне и нью-йоркскому Метрополитену.

- В 2019 году Петергоф посетили 6,3 миллиона человек. Из них 60 процентов из России, а остальные 40 процентов посетителей приехали посмотреть на фонтаны специально из-за рубежа, - говорится в отчете сервиса «ТурСтат».

Так, Лувр за минувший год обошли 9,6 миллионов человек, при этом 75 процентов – это иностранные туристы.

Петергоф же обогнал по популярности четыре лондонских музея: галерею современного искусства Tate Modern, Британский историко-археологический музей, национальную галерею и музей естествознаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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