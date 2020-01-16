Петергоф вошел в топ-5 самых посещаемых музеев мира в 2019 году
Петербургский государственный музей-заповедник Петергоф, славящийся своими роскошными фонтанными комплексами, вошел в топ-5 самых посещаемых музеев мира в 2019 году. Знаменитый парк занял в рейтинге пятое место, уступив парижскому Лувру, национальному музею Китая, а также национальному музею воздухоплавания и астронавтики в Вашингтоне и нью-йоркскому Метрополитену.
- В 2019 году Петергоф посетили 6,3 миллиона человек. Из них 60 процентов из России, а остальные 40 процентов посетителей приехали посмотреть на фонтаны специально из-за рубежа, - говорится в отчете сервиса «ТурСтат».
Так, Лувр за минувший год обошли 9,6 миллионов человек, при этом 75 процентов – это иностранные туристы.
Петергоф же обогнал по популярности четыре лондонских музея: галерею современного искусства Tate Modern, Британский историко-археологический музей, национальную галерею и музей естествознаний.
ИСТОЧНИК KP.RU