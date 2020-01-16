Под Мшинской нашли труп грибника с обглоданным черепом

16 Янв. 2020 2020-01-16T14:26:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Страшную находку обнаружили жители поселка Мшинская, что в Лужском районе Ленинградской области. Мужчина гулял по лесу и в километре от железнодорожной станции 112-й километр наткнулся на обезображенное тело человека.

- В 9:20 15 января в дежурную часть поступило сообщение о нахождении трупа с обглоданным черепом, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Приехавшие на вызов оперативники действительно обнаружили в перелеске тело мужчины, которое, судя по приметам, лежало здесь уже давно. Погибший был одет в болотные сапоги, темные куртку и брюки. О том, что это грибник, говорила лежавшая рядом корзинка.

Долго устанавливать личность человека не пришлось. На теле были найдены и его документы. Из них стало понятно, что труп принадлежит жителю Гатчины 1956 года рождения.

Следов насильственной смерти полицейские не обнаружили. Обстоятельства гибели мужчины выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU