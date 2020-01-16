2020-01-16T14:26:26+03:00
Происшествия

Под Мшинской нашли труп грибника с обглоданным черепом

Погибшим оказался 64-летний пенсионер
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Ленобласти нашли тело погибшего грибника.В Ленобласти нашли тело погибшего грибника.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Страшную находку обнаружили жители поселка Мшинская, что в Лужском районе Ленинградской области. Мужчина гулял по лесу и в километре от железнодорожной станции 112-й километр наткнулся на обезображенное тело человека.

- В 9:20 15 января в дежурную часть поступило сообщение о нахождении трупа с обглоданным черепом, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Приехавшие на вызов оперативники действительно обнаружили в перелеске тело мужчины, которое, судя по приметам, лежало здесь уже давно. Погибший был одет в болотные сапоги, темные куртку и брюки. О том, что это грибник, говорила лежавшая рядом корзинка.

Долго устанавливать личность человека не пришлось. На теле были найдены и его документы. Из них стало понятно, что труп принадлежит жителю Гатчины 1956 года рождения.

Следов насильственной смерти полицейские не обнаружили. Обстоятельства гибели мужчины выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Мама - маламут, папа - большой подлец»: В Петербурге ищут дом для трех красивых щенят
Турагенство выплатит петербурженке 183 тысячи рублей за испорченный отпуск
Петербуржцам на зависть: в аэропорту Хельсинки открылись туалеты для собак
На Литейном проспекте появится больше светофоров
Петербуржец, обвиняемый в попытке похищения девочки в Новой Ладоге, сам пришел в полицию
В СИЗО на Арсенальной набережной пытались передать сиреневую кофту с метадоном
На водителя Infiniti, устроившего стрельбу в центре Петербурга, завели дело
Под Мшинской нашли труп грибника с обглоданным черепом
Петергоф вошел в топ-5 самых посещаемых музеев мира в 2019 году
В Петербург приплыли 22 тонны сгоревшей замороженной рыбы
Ушастую сову со сломанным крылом спасли в Петербурге
«Рыдаю и всех обнимаю»: Пассажирка рейса Петербург-Мурманск рассказала о приземлении самолета, где произошла разгерметизация салона
Исторический квартал Сета Солберга в центре Выборга отреставрируют за пять лет
Петербуржцы жалуются на отсутствие путевок в санатории
Поезд из Петербурга в Крым стал ходить в два раза реже
Петербургские автомобилисты предупреждают о новой схеме мошенничества
На Крещение в Ленобласти подготовят 40 купелей
Мигрант из Мурино убил местного жителя и закопал его на берегу Охты
Полиция задержала бандитов с автоматами, угнавших Land Rover
Школьникам - бесплатное питание, блокадникам - выплаты без исключений
Петербургский студент 2 года насиловал 13-летнего мальчика