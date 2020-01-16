2020-01-16T14:45:41+03:00
Происшествия

На водителя Infiniti, устроившего стрельбу в центре Петербурга, завели дело

Инцидент произошел днем на новогодних праздниках
Лилия КОЗЛОВА
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К уголовной ответственности привлечен водитель Infiniti, открывший стрельбу на проезжей частиК уголовной ответственности привлечен водитель Infiniti, открывший стрельбу на проезжей частиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В четверг, 16 января 2020 года, в Петербурге завели уголовное дело на водителя Infiniti, который нарушил спокойствие горожан. Днем 2 января мужчина устроил стрельбу в центре Северной столицы на улице Ефимова. Правоохранителям удалось его найти благодаря видео, опубликованному в интернете.

- В сети появилось видео, как водитель белого автомобиля Infiniti, около 3 часов дня 2 января, остановившись на проезжей части у дома 4 по улице Ефимова, произвел выстрел в воздух из оружия и скрылся, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Сотрудники полиции изучили видеозапись и установили личность водителя. Им оказался 44-летний местный житель, занимающийся отделочными работами. Стрелял он из травматического пистолета «ОСА», на которое у мужчины было разрешение. Оружие у хулигана уже изъято.

На стрелка завели уголовное дело по статье «хулиганство». Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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