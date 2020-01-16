16 Янв. 2020 2020-01-16T15:27:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Число автомобилей в Петербурге неуклонно растет, а вместе с ним увеличивается и количество ДТП. От них страдают как водители, так и пешеходы во всех районах города. Но кое-где люди устали мириться с происходящем и потребовали принять меры. Так, на Литейном проспекте появится больше светофоров.

- В этом году запланировано проектирование светофора по адресу: Литейный проспект у дома 26, - рассказал газете «Петербургский дневник» ведущий специалист Дирекции по организации дорожного движения (ДОДД) Санкт-Петербурга Денис Липаткин.

На то, что «переход по Литейному от Артиллерийского переулка очень опасен», неоднократно жаловались жители местного муниципального округа. В ДОДД уверены, что их опасения оправданы:

- Там более двух полос движения в одну сторону, и водитель во второй полосе может не заметить пешехода из-за машины в правом ряду, - говорит Денис Липаткин.

Также появится светофор и напротив дома номер 58 по Литейному проспекту. Проект его установки уже разработан. А вот лежачих полицейских на проспекте не будет - не положено.

Но чтобы резко снизить число ДТП, уверены эксперты, надо полностью отменять ненаказуемый порог в 20 километров в час, чтобы водители не летали в городе 80 при разрешенных 60. А также добиваться неотвратимости наказания, дабы никто из водителей не имел желания нарушать в принципе.

ИСТОЧНИК KP.RU