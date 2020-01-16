2020-01-16T16:00:48+03:00
Общество

Петербуржцам на зависть: в аэропорту Хельсинки открылись туалеты для собак

Теперь пассажирам не надо думать, где выгулять своего питомца перед полетом
Петр КИБЕР
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В аэропорту Хельсинки открылись туалеты для собак. В том числе для стеснительных. Фото: finavia.fiВ аэропорту Хельсинки открылись туалеты для собак. В том числе для стеснительных. Фото: finavia.fi
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Любой владелец собаки знает, как важно регулярно выгуливать своего питомца, чтобы он сходил «на травку». Долгое воздержание не способствуют здоровью четвероногих. Но в путешествиях с этим возникают трудности. Помочь животным решили в аэропорту Хельсинки, где открылся туалет для собак. Даже два.

- Долгожданная новость: в аэропорту Хельсинки появилось два туалета для собак. Путешествовать с четвероногим другом стало удобнее, - сообщается на сайте управляющей компании Finavia.

При этом заботливые финны сделали не только открытую площадку с искусственной травкой, где собачка может присесть или поднять лапу, но и отдельное закрытое помещение для стеснительных питомцев: «Туалет расположен в отдельном помещении, где даже пугливые собаки будут чувствовать себя спокойно».

Ждут в аэропорту Хельсинки и петербуржцев, которые частенько отправляются в Европу через столицу Финляндии, поэтому вся информация на сайте дается на русском языке. В том числе и про собачьи туалеты. Главное - не забывать про правила ввоза животных в ЕС.

Перед отлетом собачку можно отвести на травку. finavia.fi

Перед отлетом собачку можно отвести на травку. finavia.fi

ИСТОЧНИК KP.RU

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