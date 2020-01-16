Петербуржцам на зависть: в аэропорту Хельсинки открылись туалеты для собак
Любой владелец собаки знает, как важно регулярно выгуливать своего питомца, чтобы он сходил «на травку». Долгое воздержание не способствуют здоровью четвероногих. Но в путешествиях с этим возникают трудности. Помочь животным решили в аэропорту Хельсинки, где открылся туалет для собак. Даже два.
- Долгожданная новость: в аэропорту Хельсинки появилось два туалета для собак. Путешествовать с четвероногим другом стало удобнее, - сообщается на сайте управляющей компании Finavia.
При этом заботливые финны сделали не только открытую площадку с искусственной травкой, где собачка может присесть или поднять лапу, но и отдельное закрытое помещение для стеснительных питомцев: «Туалет расположен в отдельном помещении, где даже пугливые собаки будут чувствовать себя спокойно».
Ждут в аэропорту Хельсинки и петербуржцев, которые частенько отправляются в Европу через столицу Финляндии, поэтому вся информация на сайте дается на русском языке. В том числе и про собачьи туалеты. Главное - не забывать про правила ввоза животных в ЕС.
Перед отлетом собачку можно отвести на травку. finavia.fi
ИСТОЧНИК KP.RU