Турагенство выплатит петербурженке 183 тысячи рублей за испорченный отпуск

16 Янв. 2020 2020-01-16T16:06:22+03:00

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Куйбышевский районный суд Петербурга в четверг, 16 января, обязал местное турагенство выплатить их клиентке более 183 тысяч рублей за испорченный отпуск. Женщина заключила договор с фирмой, оплатила путевку, однако в путешествие отправиться так и не смогла.

- 15 августа 2019 года петербурженка купила путевку в турагенстве ООО «ТМТ» за 104 790 рублей. Она собиралась отправиться в отпуск на 10 дней с 19 по 28 сентября. Однако фирма так и не выполнила свои обязанности, - сообщила объединенная пресс-служба судов.

Компания не дала клиентке ни одного документа, билета, ваучера и так далее. Женщина в течение недели пыталась дозвониться до менеджеров фирмы, однако на телефон никто не отвечал, ровно, как и на электронные письма, а офис и вовсе был закрыт. На сайте турагенства какое-то время клиентка могла отслеживать информацию о поездке, но после страница стала просто выдавать ошибку. Когда фирма все же ответила женщине на письмо, то заявила, что якобы она ничего не оплачивала, поэтому заявка была просто отменена.

Тогда женщина обратилась в суд, потребовав с туроператора возместить не только стоимость поездки, но и моральный ущерб. Суд удовлетворил требования частично. По итогам турфирма обязана выплатить клиентке 183 585 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU