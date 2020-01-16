2020-01-16T16:06:22+03:00
Общество

Турагенство выплатит петербурженке 183 тысячи рублей за испорченный отпуск

Женщина оплатила поездку, однако путешествие так и не состоялось
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Петербургская турфирма выплатит клиентке 183 тысячи рублей за испорченный отпускПетербургская турфирма выплатит клиентке 183 тысячи рублей за испорченный отпускФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Куйбышевский районный суд Петербурга в четверг, 16 января, обязал местное турагенство выплатить их клиентке более 183 тысяч рублей за испорченный отпуск. Женщина заключила договор с фирмой, оплатила путевку, однако в путешествие отправиться так и не смогла.

- 15 августа 2019 года петербурженка купила путевку в турагенстве ООО «ТМТ» за 104 790 рублей. Она собиралась отправиться в отпуск на 10 дней с 19 по 28 сентября. Однако фирма так и не выполнила свои обязанности, - сообщила объединенная пресс-служба судов.

Компания не дала клиентке ни одного документа, билета, ваучера и так далее. Женщина в течение недели пыталась дозвониться до менеджеров фирмы, однако на телефон никто не отвечал, ровно, как и на электронные письма, а офис и вовсе был закрыт. На сайте турагенства какое-то время клиентка могла отслеживать информацию о поездке, но после страница стала просто выдавать ошибку. Когда фирма все же ответила женщине на письмо, то заявила, что якобы она ничего не оплачивала, поэтому заявка была просто отменена.

Тогда женщина обратилась в суд, потребовав с туроператора возместить не только стоимость поездки, но и моральный ущерб. Суд удовлетворил требования частично. По итогам турфирма обязана выплатить клиентке 183 585 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Петербурге волонтеры начали помогать блокадникам с уборкой квартир
Экс-главу МО «Невский округ» подозревают в получении взятки квартирами на 10 млн рублей
Молодой учитель из Петербурга предложил себя на пост министра просвещения
Домашние роды в Петербурге закончились смертью малыша
Грузовик тряпок достали петербургские службы из канализации на Стачек
Спят, прижавшись друг к другу: Дружба смешного суриката и ласкового котика из Петербурга умилила пользователей соцсетей
Из-за теплой зимы в Петербурге на березах распустились бруньки
«Зенит» обнародовал расписание товарищеских матчей на сборах
Трактор протаранил автомобиль на пешеходном переходе в Петербурге
Владельцу Дома Черкасского выписали еще два штрафа за аварийное состояние здания
«Мама - маламут, папа - большой подлец»: В Петербурге ищут дом для трех красивых щенят