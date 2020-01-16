«Мама - маламут, папа - большой подлец»: В Петербурге ищут дом для трех красивых щенят

16 Янв. 2020 2020-01-16T16:24:53+03:00

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В Петербурге трое щенят остались без мамы, поэтому для них срочно ищут добрых и заботливых хозяев. Пушистые комочки, девочка и два парня, находились на передержке у неравнодушных людей, однако теперь, если вскоре у них не появится новый дом, им предстоит жить в холодном вольере приюта, да еще и совсем сиротами.

- Срочно ищем самые-самые добрые и заботливые семьи для самой лучшей малышни! Мама у них чистокровный маламут, папа - большой подлец, так что, дети вырастут большими, красивыми, крепкими и лохматыми, - рассказали в центре помощи диким животным «Велес».

Так как кровь в щенках течет не простая, хозяева дня них нужны заботливые и внимательные. Предпочтительнее, такую собаку держать в загородном доме, быть активным человеком и любить долгие и дальние прогулки.

- Пишите. Самых достойных ждет приз – лучший в мире друг на ближайшие 15-20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU