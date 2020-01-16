2020-01-16T16:41:38+03:00
Происшествия

Трактор протаранил автомобиль на пешеходном переходе в Петербурге

Горожане в сети иронично комментируют аварию
Лилия КОЗЛОВА
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Трактор пошел на таран авто на пешеходном переходе на севере ПетербургаТрактор пошел на таран авто на пешеходном переходе на севере ПетербургаФото: СОЦСЕТИ
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Необычное ДТП произошло на севере Петербурга. Днем в четверг, 16 января, в Выборгском районе на пересечении улиц Композиторов и Асафьева столкнулись автомобиль марки Hyundai и трактор. Трактор буквально пошел на таран легковушки на пешеходном переходе.

- Трактор себя пешеходом возомнил, - смеются в сети петербуржцы.

- Тракторист виноват. На зебре надо перевозить транспортное средство рукой, - иронично заметили пользователи.

- Интересно, а что трактор делал на тротуаре? Снег убирал, - удивились некоторые. – Хотя, хорошо убрал. Снега действительно нет.

Как именно произошло ДТП, очевидцы не рассказали. Какого цвета был светофор в момент аварии, также свидетели не заметили. Трактор буквально въехал в правый бок автомобиля, но повредил его не сильно. Тем не менее, на данный момент оба водителя стоят на месте и ожидают дорожных инспекторов, чтобы разобраться в ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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