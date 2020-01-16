2020-01-16T17:04:45+03:00
Спорт

«Зенит» обнародовал расписание товарищеских матчей на сборах

Первым соперником петербуржцев станет станет катарский «Аль-Увайнах»
Петр КИБЕР
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"Зенит" определился с соперниками по играм на сборах."Зенит" определился с соперниками по играм на сборах.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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«Зенит», 13 января улетевший на первый сбор в Катар, уже успел провести несколько тренировок и двусторонний матч, в котором единственный гол забил Александр Кокорин. Но вскоре у петербуржцев появятся соперники посерьезнее. Расписание товарищеских матчей было обнародовано сегодня.

- Первым соперником команды Семака по контрольным матчам станет катарский «Аль-Увайнах», представляющий второй дивизион местного чемпионата. Встреча пройдет 21 января и начнется в 17:00 по петербургскому времени, - сообщает пресс-служба «Зенита».

Вторая игра на катарском сборе состоится 25 января. Соперник - действующий чемпион Австрии «РБ Зальцбург».

После Катара «Зенит» вернется домой и почти сразу улетит на второй сбор в Испанию, где 1 февраля петербуржцы сыграют с люксембургским «Дюделанжем».

Третьи и последние тренировочные сборы пройдут с 14 по 22 февраля в Турции. Здесь соперниками сине-бело-голубых станут казахстанский «Кайрат» (17 февраля) и минское «Динамо» (22 февраля).

А 29 февраля возобновится чемпионат России. «Зенит» дома примет московский «Локомотив».

ИСТОЧНИК KP.RU

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