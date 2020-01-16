2020-01-16T18:14:40+03:00
Дом. Семья

Спят, прижавшись друг к другу: Дружба смешного суриката и ласкового котика из Петербурга умилила пользователей соцсетей

Хозяйка пушистой парочки уверяет, что животные неразлучны [видео, фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Дружба смешного суриката и доброго кота из Петербурга умилила пользователей соцсетейДружба смешного суриката и доброго кота из Петербурга умилила пользователей соцсетейФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В одной из квартир Петербурга живет одна из самых необычных парочек – 6-летний сурикат по имени Сурия и 8-летний кот Найс. И эти ребята неразлучны. 45-летняя жительница города Екатерина Кураева спасла экзотическое животное, рожденное в московском контактном зоопарке. По ее рассказам, совершенно разные хвостатые, стали лучшими друзьями с первого взгляда.

Лучшие друзья все время вместе и нежно обнимаются Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Лучшие друзья все время вместе и нежно обнимаютсяФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Найсу и Суре посвящена глава новой книги «Друг за друга», в которой автор Кристина Кретова собрала истории о дружбе животных и людей, - рассказала Екатерина.

У Найса стальные нервы, ведь сурикат о и дело бегает за ним, взбивает лапками дымчатую шерсть кота, тягает его за хвост, облизывает, наваливается и постоянно просит играть. Напрыгавшись, животные крепко обнимаются и засыпают.

meerkat_surenmeerkat_suren
Сурикат и кот из Петербурга мило спят в обнимку
5259 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Сурикат очень любопытный, то и дело, он рыщет по квартире в поисках, чего бы стащить. Так он приучил хозяйку к идеальному порядку. А Найс следит за маленьким хулиганом, спасая его из мелких передряг.

Сурикат иногда достает кота, но он смирно ждет, пока его младший "брат" наиграется Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сурикат иногда достает кота, но он смирно ждет, пока его младший "брат" наиграетсяФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

У дружной парочки есть своя страничка в Instagram, где постоянно появляются новые видео и фото. «Какая прелесть и милота», умиляются пользователи сетей. «Я на это чудо не могу наглядеться! Какой он классный».

meerkat_surenmeerkat_suren
Дружба смешного суриката и ласкового котика из Петербурга
3662 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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