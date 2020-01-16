Спят, прижавшись друг к другу: Дружба смешного суриката и ласкового котика из Петербурга умилила пользователей соцсетей

16 Янв. 2020 2020-01-16T18:14:40+03:00

Дружба смешного суриката и доброго кота из Петербурга умилила пользователей соцсетей Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Изменить размер текста: A A

В одной из квартир Петербурга живет одна из самых необычных парочек – 6-летний сурикат по имени Сурия и 8-летний кот Найс. И эти ребята неразлучны. 45-летняя жительница города Екатерина Кураева спасла экзотическое животное, рожденное в московском контактном зоопарке. По ее рассказам, совершенно разные хвостатые, стали лучшими друзьями с первого взгляда.

Лучшие друзья все время вместе и нежно обнимаютсяФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Найсу и Суре посвящена глава новой книги «Друг за друга», в которой автор Кристина Кретова собрала истории о дружбе животных и людей, - рассказала Екатерина.

У Найса стальные нервы, ведь сурикат о и дело бегает за ним, взбивает лапками дымчатую шерсть кота, тягает его за хвост, облизывает, наваливается и постоянно просит играть. Напрыгавшись, животные крепко обнимаются и засыпают.

meerkat_suren Сурикат и кот из Петербурга мило спят в обнимку

Сурикат очень любопытный, то и дело, он рыщет по квартире в поисках, чего бы стащить. Так он приучил хозяйку к идеальному порядку. А Найс следит за маленьким хулиганом, спасая его из мелких передряг.

Сурикат иногда достает кота, но он смирно ждет, пока его младший "брат" наиграетсяФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

У дружной парочки есть своя страничка в Instagram, где постоянно появляются новые видео и фото. «Какая прелесть и милота», умиляются пользователи сетей. «Я на это чудо не могу наглядеться! Какой он классный».

meerkat_suren Дружба смешного суриката и ласкового котика из Петербурга

ИСТОЧНИК KP.RU