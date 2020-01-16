Грузовик тряпок достали петербургские службы из канализации на Стачек

16 Янв. 2020 2020-01-16T18:49:34+03:00

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Работники «Водоканала Петербурга» столкнулись с необычайно жестким засором канализации. С 14 по 15 января бригада филиала «Водоотведения» трудилась в полную силу у дома 22, литера А, по проспекту Стачек. В итоге из колодца они извлекли такое количество ветоши и тряпок, что они полностью заполнили кузов небольшого грузового автомобиля.

- Заявка в адрес предприятия поступила 12 января – специалистам понадобилось время, чтобы обследовать канализационные сети по этому адресу. Результаты обследования показали, что сотрудники предприятия столкнулись с не совсем обычным засором, - рассказали в предприятии.

Ткани сбились в настолько плотный ком, что извлечь их из трубы удалось только с помощью специальной техники, оборудованной мощным насосом.

Также работники не только устранили засор, но и выявили его источник. Предположительно все тряпки в канализации поступили из общежития в доме 9 по улице Трефолева. С жителями проведена разъяснительная работа.

ИСТОЧНИК KP.RU