Молодой учитель из Петербурга предложил себя на пост министра просвещения

16 Янв. 2020 2020-01-16T19:14:00+03:00

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После заявления об отставке правительства России, которое было сделано 14 января, молодой учитель истории и обществознания из Петербурга предложил свою кандидатуру на пост министра просвещения. 27-летний педагог 463 школы Кирилл Загустин записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором заявил, что знает, как решать проблемы образования, ведь он с ними сталкивается каждый день.

- Я работаю в школе и знаю, какие проблемы существуют в сфере образования и воспитания. Существует огромный разрыв между образованием в региональных центрах и на периферии. Это будет одним из ключевых направлений моей работы, - заявил петербуржец в своем видео.

Молодой педагог отметил, что любит свою страну и работает в школе для того, чтобы у его учеников было больше счастливых моментов в жизни. Он понимает, что у него нет опыта работы в политике, однако Кирилл Загустин уверил, что готов учиться и развиваться.

- Моя цель – добиться качественного прогресса.

Школьный учитель из Петербурга предложил свою кандидатуру на пост министра образования .

ИСТОЧНИК KP.RU