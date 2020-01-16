Экс-главу МО «Невский округ» подозревают в получении взятки квартирами на 10 млн рублей

16 Янв. 2020 2020-01-16T19:24:45+03:00

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В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы муниципального образования «Невский округ». Мужчину подозревают в получении взятки в виде двух квартир, которых оформили на его супругу. Прокуратура считает, что экс-глава муниципалитета и юрлицо договорились щедро помочь друг другу.

- Проверка показала, что в 2016 году в интересах строительной компании ООО «Ресурс» бывшему чиновнику передали права на две квартиры на общую сумму свыше 10 миллионов рублей в строящемся жилом доме за незаконное предоставление компании муниципальных льгот и преимуществ, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Строительная компания должна была построить жилой дом, а часть помещений отдать муниципалитету для различных нужд. Но сроки сдачи сорвались и две стороны заключили дополнительное соглашение о продлении времени работ за «вознаграждение». При этом передаваемые площади для муниципалитета хитро сократились, а это нанесло ущерб «Невскому округу». Теперь на строительную компанию возбудили административное дело, а вот экс-чиновника ждут уже уголовные разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU