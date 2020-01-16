В Петербурге волонтеры начали помогать блокадникам с уборкой квартир

16 Янв. 2020 2020-01-16T20:00:00+03:00

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В Петербурге набирает оборот акция «Академия чистоты». В рамках нее добровольцы прибираются в квартирах блокадников и ветеранов ВОВ. В основном, помощь идет от членов комитета по молодежной политике Петербурга и общественного движения «Волонтеры Победы». Тимуровцы делают все – вытирают пыль, моют окна, выносят мусор, выбивают ковры, поскольку не у каждого ветерана хватает на это сил.

- Мы хотим привлечь внимание молодых людей к тому, что рядом с ними в таких же домах живут те, кому пришлось очень непросто, кто прошел тяжелые испытания, кто жил в блокадном Ленинграде. Если вы хотите присоединиться к акции «Академия чистоты» и прийти в гости к ветерану, то смело обращайтесь к нам в комитет, - передает пресс-служба комитета по молодежной политике Петербурга.

Тимуровцы на совесть очищают квартиры ветеранов ВОВ. Фото: vk.com/spb_kpmp

16 января волонтеры навестили жительницу блокадного Ленинграда Валентину Ивановну Алацкую. В следующем апреле она отметит свой 95-летний юбилей. Пока ребята трудились, ветеран с увлечением рассказывала им о своем захватывающем и тяжелом прошлом.

ИСТОЧНИК KP.RU