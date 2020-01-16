2020-01-16T20:34:36+03:00
Происшествия

На проспекте Просвещения произошло массовое ДТП с пострадавшими

«Ауди» влетел во встречный «Митсубиси», а затем наехал на припаркованные «Хендай» и «Газель»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Врачи борются за жизнь пассажира смятого "Ауди". Фото: vk.com/spb_todayВрачи борются за жизнь пассажира смятого "Ауди". Фото: vk.com/spb_today
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16 января около 18:40 на проспекте Просвещения близ перекрестка с улицей Руднева произошло массовое ДТП из 4 машин с пострадавшими. Очевидцы сообщали в соцсетях, что на месте были не только врачи скорой помощи и сотрудники ГИБДД, но и спасатели МЧС. Кого-то доставали из одного авто на носилках.

Сильнее всех помяло «Ауди». По предварительной информации, именно с этой иномарки все и началось. За рулем находился 21-летний парень с пассажиром мужчиной. По неизвестной причине «Ауди» влетел во встречный «Митсубиси», а затем отскочил на припаркованные «Хендай» и «Газель».

Водитель отделался травмами средней степени тяжести. Фото: vk.com/spb_today

Водитель отделался травмами средней степени тяжести. Фото: vk.com/spb_today

- В результате ДТП пострадали лишь мужчины в «Ауди». У водителя диагностировали травмы средней степени тяжести. Его пассажира, которому на вид около 50 лет, срочно госпитализировали в реанимацию в крайне тяжелом состоянии здоровья, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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