На проспекте Просвещения произошло массовое ДТП с пострадавшими
16 января около 18:40 на проспекте Просвещения близ перекрестка с улицей Руднева произошло массовое ДТП из 4 машин с пострадавшими. Очевидцы сообщали в соцсетях, что на месте были не только врачи скорой помощи и сотрудники ГИБДД, но и спасатели МЧС. Кого-то доставали из одного авто на носилках.
Сильнее всех помяло «Ауди». По предварительной информации, именно с этой иномарки все и началось. За рулем находился 21-летний парень с пассажиром мужчиной. По неизвестной причине «Ауди» влетел во встречный «Митсубиси», а затем отскочил на припаркованные «Хендай» и «Газель».
Водитель отделался травмами средней степени тяжести. Фото: vk.com/spb_today
- В результате ДТП пострадали лишь мужчины в «Ауди». У водителя диагностировали травмы средней степени тяжести. Его пассажира, которому на вид около 50 лет, срочно госпитализировали в реанимацию в крайне тяжелом состоянии здоровья, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
ИСТОЧНИК KP.RU