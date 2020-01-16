2020-01-16T21:34:16+03:00
Общество

Собственнику хостела, испортившего исторический дом Кончиелова, грозит штраф в 1,5 млн

Самовольные строители хостела в цокольном этаже дома-памятника повредили стену [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Хостел в доме-памятнике разместили самовольно. Фото: vk.com/mytndvorХостел в доме-памятнике разместили самовольно. Фото: vk.com/mytndvor
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Собственнику хостела, расположенного в цокольном этаже исторического здания «Дом В.П. Кончиелова» в Петербурге, грозит жесткий штраф в 1,5 миллиона рублей. Об этом рассказали в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории культуры (КГИОП).

Активисты Центрального района не раз жаловались на горе-строителей, которые повредили стену здания и переустроили окон. В КГИОП факт самовольных работ подтвердили и уже направили исковое заявление на собственника хостела в суд, который не раз получал штрафы во время проверок дома-памятника и ранее.

Раньше в историческом здании не было и намека на цокольный этаж до прихода горе-строителей. Фото: vk.com/mytndvor

Раньше в историческом здании не было и намека на цокольный этаж до прихода горе-строителей. Фото: vk.com/mytndvor

- КГИОП требует взыскать с владельца помещения штраф в размере 1 505 000 рублей и принудить его в течение 24 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу привести планировку помещения в соответствие с кадастровым паспортом. Следует восстановить капитальную стену, а также выполнить работы по демонтажу приямка с восстановлением отделки фасада, - передает пресс-служба КГИОП Петербурга.

Предполагается, если собственник не исполнит решение суда, то с него будут взыскать огромные неустойки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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