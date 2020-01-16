В Мурино остались без отопления и горячей воды жилые дома, детский сад и медпункт

16 Янв. 2020 2020-01-16T22:41:04+03:00

Из-за аварии на линии газопровода котельная в деревне Лаврики простаивает без работы. Фото: Олег ЗОЛОТО

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16 января, начиная с 14:30, в Мурино остались без отопления и горячей воды многие жилые дома и социальные объекты. Виной всему авария на линии газопровода. Из-за нее пострадала котельная в деревне Лаврики – до нее просто перестал доходить газ. Тепло обещают вернуть к ночи.

- Пока что прекращено теплоснабжение следующих объектов в деревне Лаврики – детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, многоквартирные дома: №40, 40А, 40Б, 40В, 40Г, 40Д, 40Е. После окончания аварийных работ, теплоснабжение указанных объектов будет восстановлено в оперативном порядке, - сообщили в пресс-службе МАУ «Муниципальная управляющая компания» Мурино.

16 января с жителями Мурино как назло приключилась еще одна беда – с утра отсутствовало электроснабжение на территории частного сектора. Однако к 6 вечера свет вернулся в дома усилиями «Ленэнерго».

ИСТОЧНИК KP.RU