2020-01-16T22:41:04+03:00
Происшествия

В Мурино остались без отопления и горячей воды жилые дома, детский сад и медпункт

Виной всему авария на линии газопровода
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Из-за аварии на линии газопровода котельная в деревне Лаврики простаивает без работы.Из-за аварии на линии газопровода котельная в деревне Лаврики простаивает без работы.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

16 января, начиная с 14:30, в Мурино остались без отопления и горячей воды многие жилые дома и социальные объекты. Виной всему авария на линии газопровода. Из-за нее пострадала котельная в деревне Лаврики – до нее просто перестал доходить газ. Тепло обещают вернуть к ночи.

- Пока что прекращено теплоснабжение следующих объектов в деревне Лаврики – детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, многоквартирные дома: №40, 40А, 40Б, 40В, 40Г, 40Д, 40Е. После окончания аварийных работ, теплоснабжение указанных объектов будет восстановлено в оперативном порядке, - сообщили в пресс-службе МАУ «Муниципальная управляющая компания» Мурино.

16 января с жителями Мурино как назло приключилась еще одна беда – с утра отсутствовало электроснабжение на территории частного сектора. Однако к 6 вечера свет вернулся в дома усилиями «Ленэнерго».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурино остались без отопления и горячей воды жилые дома, детский сад и медпункт
В Петербурге наблюдается острая нехватка места под мусорные объекты
Собственнику хостела, испортившего исторический дом Кончиелова, грозит штраф в 1,5 млн
В бесснежную зиму на дороги Петербурга высыпали всего 5 тысяч тонн соли из закупленных 100
На проспекте Просвещения произошло массовое ДТП с пострадавшими
В Петербурге волонтеры начали помогать блокадникам с уборкой квартир
Экс-главу МО «Невский округ» подозревают в получении взятки квартирами на 10 млн рублей
Молодой учитель из Петербурга предложил себя на пост министра просвещения
Домашние роды в Петербурге закончились смертью малыша
Грузовик тряпок достали петербургские службы из канализации на Стачек
Спят, прижавшись друг к другу: Дружба смешного суриката и ласкового котика из Петербурга умилила пользователей соцсетей
Из-за теплой зимы в Петербурге на березах распустились бруньки
«Зенит» обнародовал расписание товарищеских матчей на сборах
Трактор протаранил автомобиль на пешеходном переходе в Петербурге
Владельцу Дома Черкасского выписали еще два штрафа за аварийное состояние здания
«Мама - маламут, папа - большой подлец»: В Петербурге ищут дом для трех красивых щенят