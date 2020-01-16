В бизнес-зале Пулково больше не будут обслуживать пассажиров «Аэрофлота»
Стало известно, что пассажиров «Аэрофлота» больше не станут обслуживать в бизнес-зале Пулково. Ограничение начало действовать с 16 января. Не повезло всем клиентам авиакомпании «Россия» класса «Бизнес» и участникам программы лояльности «Аэрофлот-Бонус».
- Эта вынужденная мера, обусловленная существенными изменениями условий аренды помещений и решением аэропорта разорвать договор аренды бизнес-зала с группой «Аэрофлот». В качестве компенсации за невозможность воспользоваться обслуживанием участникам бонусной программы начислят 1 500 миль, - сообщили в пресс-службе авиакомпания «Россия».
Позже эту информацию подтвердили в пресс-службе «Воздушных Ворот Северной Столицы». Там рассказали, что договор на аренду бизнес-салона в зоне международных вылетов всех категорий пассажиров закончился 15 января. При этом бизнес-залы «Воздушных Ворот» и Masterсard в аэропорту Пулково работают без изменений.
ИСТОЧНИК KP.RU