В бизнес-зале Пулково больше не будут обслуживать пассажиров «Аэрофлота»

16 Янв. 2020 2020-01-16T23:18:34+03:00

Инициатором разрыва договора на пользование бизнес-зала в Пулково стал "Аэрофлот". Фото: Артем КИЛЬКИН

Это решение приняли в «Аэрофлоте» из-за разрыва договора на аренду площади бизнес-салона

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Стало известно, что пассажиров «Аэрофлота» больше не станут обслуживать в бизнес-зале Пулково. Ограничение начало действовать с 16 января. Не повезло всем клиентам авиакомпании «Россия» класса «Бизнес» и участникам программы лояльности «Аэрофлот-Бонус».

- Эта вынужденная мера, обусловленная существенными изменениями условий аренды помещений и решением аэропорта разорвать договор аренды бизнес-зала с группой «Аэрофлот». В качестве компенсации за невозможность воспользоваться обслуживанием участникам бонусной программы начислят 1 500 миль, - сообщили в пресс-службе авиакомпания «Россия».

Позже эту информацию подтвердили в пресс-службе «Воздушных Ворот Северной Столицы». Там рассказали, что договор на аренду бизнес-салона в зоне международных вылетов всех категорий пассажиров закончился 15 января. При этом бизнес-залы «Воздушных Ворот» и Masterсard в аэропорту Пулково работают без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU