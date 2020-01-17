Петербург вошел в ТОП-5 городов мира с самым быстрым ростом цен на жилье

17 Янв. 2020 2020-01-17T10:21:25+03:00

За 2019-й год в Петербурге резко выросли цены на жилье. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Всего за год цены на квартиры прибавили в цене больше 14 процентов

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Санкт-Петербург оказался в пятерке городов мира, в которых сильнее всего выросли цены на Недвижимость. За 2019-й год в Северной столицы квартиры подорожали сразу на 14,2%. Это подсчитали специалисты международной консалтинговой компании Knight Frank. Быстрее цены росли только в четырех мегаполисах Европы и Китая.

Первым в списке оказался венгерский Будапешт - 24,1%. Сиань (15,9%) и Ухань (14,9%) из Китая заняли вторую и третью строчку. Четвертым стал Загреб (14,5%). Петербург оказался пятым.

Секрет столь стремительного роста, раскрыли специалисты рынка недвижимости.

- Спрос толкает цены вверх. Его генерируют петербуржцы, желающие улучшить свои жилищные условия, и приезжие из других регионов России, - рассказал «Невским новостям» эксперт по недвижимости Михаил Марченко.

Причем большинство квартир продается в ипотеку. Люди разом платят не всю сумму, что дает возможность застройщикам повышать цены. Также цены подогревает рост НДС и новые правила проектного финансирования вместо долевого строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU