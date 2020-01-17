Петербуржец ударил инкассатора палкой по голове и убежал

17 Янв. 2020 2020-01-17T11:20:41+03:00

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Полицейские Санкт-Петербурга ищут хулигана, который по каким-то неизвестным причинам напал на инкассатора с деревянной палкой. Инцидент произошел вечером 16 января в Кировском районе города.

- В 20:34 в дежурную часть поступило сообщение о том, что на парковке гипермаркета«Максидом» (Ленинский пр., д. 103), во время проведения инкассации, неизвестный преступник нанес удар палкой по голове сотруднику «Росинкас», - сообщает источник в правоохранительных органах.

Сам инкассатор в этот момент шел из магазина к машине. Поступок злодея можно было бы расценить как нападение, если бы не странный выбор «оружия» и последующие действия - ничего не взяв мужчина просто убежал в сторону Петергофского шоссе.

Пострадавшего 49-летнего инкассатора отправили в больницу, а на поиски хулигана (дело заведено по этой статье) направили полицейских. Они ищут мужчину около 30 лет, европейского типа, ростом 170-175 сантиметров. Палка с месте нападения изъята.

ИСТОЧНИК KP.RU