Пенсионерку сбил локомотив в Ленобласти, а она отделалась ушибами

17 Янв. 2020 2020-01-17T14:52:14+03:00

В Ленобласти пенсионерка выжила после столкновения с поездом Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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В Ленинградской области пенсионерка чудом осталась жива после того, как ее сбил локомотив. Инцидент произошел в четверг, 16 января, на станции Мельничный ручей. 80-летняя женщина переходила через железнодорожные пути, надеясь, проскочить перед поездом. Но не успела.

- В 19 часов 80-летняя пенсионерка, жительницы города Всеволожск, пыталась перейти железнодорожные пути перед поездом с сообщением «Ладожское Озеро - Санкт-Петербург». Но опередить его не успела, - сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

При столкновении, локомотивом пенсионерку откинуло по касательной в сторону, и она упала на землю. Сбежавшиеся к старушке люди обнаружили, что та осталась жива.

Оказалось, что пенсионерка отделалась ушибом мягких тканей. Жизни и здоровью бабушки ничего не угрожает.

По данному факту сотрудники транспортной полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU