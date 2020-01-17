2020-01-17T15:15:21+03:00
Общество

Пулково установил рекорд по количеству обслуженных пассажиров

Самым загруженным месяцем 2019 года в аэропорту стал август
Лилия КОЗЛОВА
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Аэропорт Пулково в 2019 году обслужил рекордные 19,6 млн пассажировАэропорт Пулково в 2019 году обслужил рекордные 19,6 млн пассажировФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В 2019 году пассажиропоток Пулково вырос на 8,1 процентов по сравнению с 2018 годом. Так, за минувший год аэропорт Петербурга обслужил около 19,6 миллионов человек. Большая часть перелетов внутри России – более 12,1 миллионов пассажиров, международными рейсами воспользовались 7,4 миллионов человек.

- Самым загруженным днем 2019 года в Пулково стало 2 августа. За сутки аэропорт обслужил 77 тысяч человек, что стало абсолютным максимумом для воздушной гавани в ее истории. Август также стал самым загруженным месяцем в году: за 31 день аэропорт обслужил 2 221 090 пассажиров, - рассказали в аэропорту.

Самые востребованные маршруты в 2019 году – это на внутренних рейсах Москва и Анталья на международных. Также из Петербурга часто летают в Симферополь, Сочи, Калининград, Екатеринбург, а также Минск, Франкфурт-на-Майне, Мюнхен и Париж.

В 2019 году Пулково впервые принял самый высокотехнологичный в мире дальнемагистральный авиалайнер Airbus A350, подтвердив готовность аэродромной инфраструктуры и служб аэропорта к обслуживанию всех современных типов воздушных судов. Также аэропорт начал обслуживать иностранных пассажиров, прибывающих в Петербург по электронной визе из 53 стран мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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