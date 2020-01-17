2020-01-17T15:31:47+03:00
Политика

В состав нового правительства России могут войти два чиновника из Петербурга

Эксперты прогнозируют появление на новых должностях Александра Дрозденко и Максима Соколова
Лилия КОЗЛОВА
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В состав нового Правительства РФ могут войти сразу два петербургских чиновникаВ состав нового Правительства РФ могут войти сразу два петербургских чиновникаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Сразу два чиновника из Петербурга могут войти в состав нового правительства России. Такое мнение в пятницу, 17 января, высказала доктор политических наук, профессор СЗИУ РАНХиГС Инна Ветренко. Эксперт уверена, что должности получат губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и вице-губернатор Северной столицы Максим Соколов.

- Думаю, что в составе нового Правительства страны обязательно будут петербуржцы. Федеральное министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства мог бы возглавить действующий губернатор 47 региона, - заявила политолог, отметив, что Дрозденко является перспективным управленцем и обладает инновационным мышлением.

Ветренко также выделила Соколова как человека с государственным, стратегическим мышлением, который также хорошо владеет проектным менеджментом.

- В новом кабмине он бы точно был востребован, - подчеркнула профессор.

Также политолог считает, что в составе нового правительства останутся действующие министр обороны Сергей Шойгу и министр просвещения Ольга Васильева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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