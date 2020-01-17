В состав нового правительства России могут войти два чиновника из Петербурга
Сразу два чиновника из Петербурга могут войти в состав нового правительства России. Такое мнение в пятницу, 17 января, высказала доктор политических наук, профессор СЗИУ РАНХиГС Инна Ветренко. Эксперт уверена, что должности получат губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и вице-губернатор Северной столицы Максим Соколов.
- Думаю, что в составе нового Правительства страны обязательно будут петербуржцы. Федеральное министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства мог бы возглавить действующий губернатор 47 региона, - заявила политолог, отметив, что Дрозденко является перспективным управленцем и обладает инновационным мышлением.
Ветренко также выделила Соколова как человека с государственным, стратегическим мышлением, который также хорошо владеет проектным менеджментом.
- В новом кабмине он бы точно был востребован, - подчеркнула профессор.
Также политолог считает, что в составе нового правительства останутся действующие министр обороны Сергей Шойгу и министр просвещения Ольга Васильева.
ИСТОЧНИК KP.RU