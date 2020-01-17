2020-01-17T16:09:43+03:00
Общество

Филиал Русского музея откроется в Ханты-Мансийском автономном округе

Культурно-выставочный центр появится в городе Когалым
Лилия КОЗЛОВА
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Филиал Русского музея откроется в КогалымеФилиал Русского музея откроется в КогалымеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Петербургский Русский музей собирается расширяться. В 2020 году его филиал откроется в Ханты-Мансийском автономном округе. Расширение будет происходить в два этапа – первым станет открытие Культурно-выставочного центра (КВЦ) музея в сентябре в городе Когалым. «Островок» Русского музея расположится в здании номер 30 на улице Югорская.

- В реализации первого этапа создания филиала мы будем опираться на опыт деятельности уже открытых Культурно-выставочных центров Русского музея. В настоящее время подписано 14 соглашений о сотрудничестве с региональными музеями, администрациями, министерствами и управлениями культуры регионов России, - рассказала заместитель директора Русского музея по развитию и связям с общественностью Анна Цветкова.

Площадь КВЦ в Когалыме составит 500 квадратных метров, из которых более 200 квадратов будут отведены под выставочное пространство.

Второй этап – открытие филиала Русского музея. Сейчас специалисты определяют архитектурно-проектные решения, технические условия и параметры здания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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