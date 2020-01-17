Продавца бургеров, арестованного за наркотики, подозревают в развращении школьницы
Молодой житель Петербурга стал фигурантом сразу двух уголовных дел. 18-летнего парня, который работает кассиром в одном из ресторанов быстрого питания, подозревают в незаконной сексуальной связи со школьницей. Это стало известно в ходе расследования дела о наркотиках, в котором петербуржец также подозревается.
- Установлено, что с 7 по 22 августа молодой человек имел сексуальную связь с 15-летней школьницей. Интимные встречи происходили в одной из квартир дома 8 по проспекту Славы, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.
Информация о развращении подростка стала известна во время расследования уголовного дела, возбужденного еще в ноябре 2019 года. Молодой человек подозревается в хранении наркотиков.
По факту связи со школьницей в отношении петербуржца также завели уголовное дело. На данный момент продолжается расследование.
Так, молодому человеку грозит до 3 лет тюрьмы за наркотики и до 4 лет за секс с девочкой.
ИСТОЧНИК KP.RU