2020-01-17T16:47:40+03:00
Происшествия

Продавца бургеров, арестованного за наркотики, подозревают в развращении школьницы

За секс с несовершеннолетней на петербуржца завели еще одно уголовное дело
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржца подозревают в хранении наркотиков и сексе с малолетней девочкойПетербуржца подозревают в хранении наркотиков и сексе с малолетней девочкойФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Молодой житель Петербурга стал фигурантом сразу двух уголовных дел. 18-летнего парня, который работает кассиром в одном из ресторанов быстрого питания, подозревают в незаконной сексуальной связи со школьницей. Это стало известно в ходе расследования дела о наркотиках, в котором петербуржец также подозревается.

- Установлено, что с 7 по 22 августа молодой человек имел сексуальную связь с 15-летней школьницей. Интимные встречи происходили в одной из квартир дома 8 по проспекту Славы, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Информация о развращении подростка стала известна во время расследования уголовного дела, возбужденного еще в ноябре 2019 года. Молодой человек подозревается в хранении наркотиков.

По факту связи со школьницей в отношении петербуржца также завели уголовное дело. На данный момент продолжается расследование.

Так, молодому человеку грозит до 3 лет тюрьмы за наркотики и до 4 лет за секс с девочкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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