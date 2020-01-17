2020-01-17T17:06:58+03:00
Происшествия

Вандалы вырубили елки у Пискаревского кладбища к Новому году

Недобросовестные петербуржцы спиливали деревья вплоть до окончания праздников
Лилия КОЗЛОВА
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В новогодние праздники вандалы срубили елки возле Пискаревского кладбищаВ новогодние праздники вандалы срубили елки возле Пискаревского кладбищаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Жители Петербурга поразили своей наклонностью к вандализму. Управление садово-паркового хозяйства комитета по благоустройству города в пятницу, 17 января, рассказало о том, что на новогодних праздниках пострадало рекордное количество деревьев хвойных пород, растущих в Северной столице. Некоторые горожане, желающие поставить дома елку, наглым образом спиливали даже те, что растут возле Пискаревского кладбища.

- Деревья либо спилены полностью, либо срезаны верхние части ствола. Наибольший ущерб нанесен деревьям в Калининском и Приморском районах. Вандалов не останавливает даже близость к Пискаревскому мемориалу, - рассказали в комитете.

При этом, вандалы рубили деревья не только накануне праздников. Отмечается, что последние елки были спилены накануне Старого Нового года 13 января 2020 года.

На данный момент комитет продолжает осмотр территорий и проводит подсчет ущерба от вырубки елок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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