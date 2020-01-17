2020-01-17T17:43:20+03:00
Общество

Петербуржцам показали, как будут выглядеть новые благоустроенные пространства в городе

В 2020 году на формирование комфортной среды будет выделено 3,4 миллиарда рублей
Лилия КОЗЛОВА
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На благоустройство Петербурга в 2020 году выделено 3,4 миллиарда рублей / Фото: Комитет по благоустройствуНа благоустройство Петербурга в 2020 году выделено 3,4 миллиарда рублей / Фото: Комитет по благоустройству
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В 2019 году в Петербурге по проекту «Формирование комфортной городской среды» появилось 79 новых зон для отдыха, а также было приведено в порядок около 500 дворов. На это было потрачено порядка 3,7 миллиардов рублей. В 2020 году облагораживание города продолжится. На это выделят около 3,4 миллиардов рублей. Программа городских проектов на текущий год уже сформирована.

- В 2020 году порадуются жители Выборгского района. Там планируется благоустроить территории, которые прилегают к трем Суздальским озерам. В будущем горожане смогут отдыхать на побережье зимой и летом, - пишет газета «Петербургский дневник», а также публикует изображение проектов.

На берегу озер будет создана прогулочная зона, поставят специальную уличную мебель, спортивную и детскую площадки.

Также преображение ожидает Заневский парк в Красногвардейском районе. Там появятся игровые и спортивные площадки и даже небольшой скалодром. Ожидается, что в порядок приведут набережную реки Охты и создадут прогулочную зону вдоль Смоленки в Василеостровском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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