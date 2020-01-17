Владимир Путин 18 января приедет в Санкт-Петербург

17 Янв. 2020 2020-01-17T17:51:46+03:00

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В субботу, 18 января, в городе на Неве будут отмечать знаковую для всех ленинградцев дату. Именно в этот день в 1943 году была прорвана блокада Ленинграда. Город, бывший отрезанным от всей страны, хоть немного, но вздохнул свободнее. По случаю годовщины события в Санкт-Петербург приедет президент России Владимир Путин.

- Президент примет участие в памятных мероприятиях: Возложит цветы к памятнику «Рубежный камень» в Ленинградской области и к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище, - сообщает корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

Также глава страны осмотрит экспозицию «Память говорит. Дорога через войну», которая расположена в общественном пространстве «Севкабель Порт» и посетит Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, где состоится встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями патриотических объединений.

ИСТОЧНИК KP.RU